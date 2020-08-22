В Николаеве презентовали проекты для модернизации области и список кандидатов от Слуги народа

В пятницу, 21 августа, на восьмом Причале в Николаеве был презентован список кандидатов в депутаты местного совета от правящей партии.

Презентацию проводил Давид Арахамия, глава парламентской фракции, выходец из Николаева (здесь он жил с 1992 года по 2016).

Прежде чем представить кандидатов в местные депутаты, Арахамия презентовал ключевые проекты для развития Николаевской области. Так одним из главных проектов он назвал развитие портовой инфраструктуры.

Арахамия пообещал, что в парламенте в ближайшее время проголосуют за законопроект, предполагающий, что не все портовые сборы будут уходить в бюджет, а часть налогов пойдет на развитие портовой инфраструктуры в таких городах как Николаев, Херсон, Одесса, Очаков. По его словам, это даст портовым городам дополнительно 1 млрд грн на развитие локальной инфраструктуры.

Еще одним значимым для Николаевской области проектом он назвал Национальную программу возрождения судостроения.

— Раньше в этой отрасли работало до 140 тыс. специалистов, 120 тыс. – в Николаеве. Сейчас мы хотим, чтобы в этой отрасли работало хотя бы 25 тыс. человек. И это достижимый показатель, – сказал Арахамия.

В числе приоритетных задач депутат также назвал строительство объездной дороги к Николаевскому порту. Сейчас из-за ее отсутствия груженные фуры едут в порт через жилые районы.

Упомянул Давид Арахамия и судостроительный завод Океан, который, по его словам, пытаются рейдернуть и для защиты которого народному депутату пришлось стать инвестиционной няней предприятия.

— Мы работаем над тем, чтобы загрузить предприятие заказами. Хотя напомнить, что металлические конструкции для каждый второй мост, который строится в Украине, сегодня производятся на заводе Океан. А сейчас на предприятии будут производить баржи для украинского флота, будут делать корабли, и ремонтировать суда, – подчеркнул Давид Арахамия.

Также он упомянул об испытательных работах на заводе Заря. Там сейчас строят новые экспериментальные газотурбинные станции.

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После презентации проектов Давид Арахамия представил команду, которая будет реализовывать озвученные задачи в городском совете.

Так первым номером стала — николаевская предпринимательница и общественный деятель, глава общественной организации Майбутнє Миколаїва Татьяна Домбровская, за ней в списке — разработчик ряда законопроектов, кандидат экономических наук, глава ГО Всеукраинская ассоциация финансовых компаний Анна Замазеева.

Далее глава Николаевского областного избирательного штаба Слуги народа, активный участник команды Зеленского с 2019 года Виталий Ким; бизнесмен, создатель и инвестор открытого общественного пространства восьмой причал Николай Капацына; общественный деятель, активист команды Зеленского с 2019 года Александр Разумный; врач, и.о. главы областного госпиталя ветеранов войны Елена Кузьмина; представитель Баштанской ОТГ Виталий Гомерский; депутат Николаевского областного совета Иван Кухта; руководитель Первомайского бюро правовой помощи Виталий Порхун; заведующая отделением Николаевской областной больницы Ирина Шабильянова.

Напомним, ранее мы писали, что председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил о том, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится 24 августа.

Источник: Obozrevatel