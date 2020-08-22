Украина получила дополнительные $18,3 млн от Госдепа США

В качестве гуманитарной помощи США передала Украине $18,3 млн.

Средства направлены на улучшение системы здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса, а также смягчения социальных и экономических последствий кризиса в Украине.

Отмечается, что почти 5,2 млн должно быть передано на помощь переселенцам и всем пострадавшим в результате конфликта на Донбассе.

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В течение последних 20 лет США выделили Украине более 5 млрд на различные нужды.

Такую же гуманитарную помощь от Америки с начала пандемии получают десятки стран мира.

Роль США в разрешении конфликта на Донбассе

В начале августа глава украинской стороны ТКГ Леонид Кравчук предложил обсудить возможность привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе.

Он добавил, что это возможно, однако в перспективе у Штатов сейчас существуют свои проблемы, в частности, подготовка к выборам президента и пандемия коронавируса.

Источник: US Department of State