Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что обществу и власти Беларуси необходимо найти спокойный формат диалога друг с другом, поскольку кровопролитие является недопустимым.

— Как бы то ни было, что бы ни происходило власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не “дубинками”. Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси, — сказал Зеленский в интервью журналистам.

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В то же время, президент добавил, что сейчас нет смысла говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы.

— Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за Covid, потому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас этой делать.

Президент подчеркнул, что не видит содержания для смены, и сейчас это не является приоритетным вопросом.

Новый глава украинской делегации

30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Он заменил второго президента Украины Леонида Кучму, который за несколько дней до этого вышел из переговорной группы.