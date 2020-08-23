День флага Украины: история и значение праздника

День флага Украины 2020 отмечается 23 августа, в канун Дня независимости.

Флаг Украины — один из трех государственных символов, вместе с Гербом и Гимном Украины.

Указ об установлении Дня флага в 1994 году подписал президент Леонид Кучма.

Позже документ был дополнен при президентстве Виктора Ющенко — начиная с 2004 года происходит торжественное поднятие украинского флага во время проведения больших праздников.

Почему флаг Украины — сине-желтый, как менялось его использование и значение и что грозит вандалам, которые оскверняют украинский флаг?

Факты ICTV рассказывают самое главное, что нужно знать в День флага Украины 2020.

Значение цветов

Классическое и наиболее распространенное толкование цветов украинского флага — синее небо и желтые поля — ученые считают довольно стереотипным.

Доподлинно никто не знает, почему за основу были взяты именно эти цвета, но версий существует немало.

Считается, что цвета могут символизировать две природные стихии — воду и огонь.

Если обратиться к христианству, а точнее — к византийской иконописи, то станет понятно: желтый цвет означает Бог или нимб Бога-сына, а синий цвет — свобода, которую смертные люди получили в дар от Бога.

Интересно, что сочетание этих двух цветов встречаются на флагах шести стран мира — Швеция, Казахстан, остров Барбадос, Косово, Палау, Босния и Герцоговина.

А еще всем известен флаг Евросоюза — на голубом фоне изображены 12 желтых звезд.

История и изменения флага

Впервые желто-синяя окраска в украинской символике фиксируется еще в середине XIII века.

Золотой лев на голубом фоне — герб города Льва (современный Львов), основанного в 1256 году.

На протяжении многих веков, когда украинские земли находились в составе нескольких государств, вопрос флага практически не возникал.

В период казачества флаги вытеснили хоругвы, которые использовались во время сражений. Однако и хоругвы (или же корогвы), начиная с XVIII в. часто изготавливали из голубых плотных полотен, на которых желтой краской изображались оружие и кресты.

Наиболее широкое распространение сине-желтый флаг получает на рубеже XIX-XX веков. Еще после революции 1848 года в Австро-Венгрии его использовали в Главной Русской Раде, а с началом XX века заимствовали и в Российской Империи.

В борьбе за украинскую государственность во времена национально-освободительной борьбы (1917-1921 годы) украинский флаг был и во времена УНР, и в период Гетманата Павла Скоропадского.

После образования Советского Союза и за все годы его существования сине-желтый флаг нигде не использовался на государственном уровне.

На флаге советской Украины все же были использованы знакомые цвета: желто-золотой серп с косой на красном фоне подчеркивался голубой лентой.

Постановление Об утверждении Государственного Флага Украины было утверждено уже в 1992 году, через год после провозглашения независимости.

Наказание за надругательство над флагом

Статья 338 УК Украины — Надругательство над государственными символами — флагом, гербом или гимном Украины.

За публичное надругательство над флагом Украины нарушителя могут наказать:

штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на 2020 год сумма одного составляет 2 102 грн);

арестом — до шести месяцев;

лишением свободы до трех лет.

Согласно закону, надругательством над флагом считается публичное уничтожение (сожжение, нанесение оскорбительных надписей, ломка и тому подобное). Человек также считается виновным, если в одиночку повредит флаг, но после этого вынесет его на улицу или в общественное место.

Также ответственность могут понести частные компании и бизнесы, которые неправомерно и с насмешкой будут использовать украинский флаг.

Где флаг — там мы

После аннексии Крымского полуострова и начала боевых действий на Донбассе флаг Украины приобрел особое значение.

Начиная с лета 2014 года, поднятие сине-желтого флага в населенных пунктах Донетчины и Луганщины часто символизировало не только освобождение от террористов, но и жизни погибших украинских военных.

Украинский флаг брали с собой киборги — защитники Донецкого аэропорта. Террористы смогли сбросить сине-желтое полотно лишь после полного уничтожения здания аэропорта, оборону которого украинские войска держали 242 дня.

Над Крымом несколько раз в год запускают большие флаги Украины, которые с помощью спецтехники пролетают над оккупированными городами.

В День Флага Украины стоит задуматься о важности этого мощного символа, ведь под его цветами выростали поколения украинцев, а за его правду погибали герои.

Наташа Тарчевская