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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 23 августа в Украине зафиксировали 104 958 случай коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 987  человек.

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12:02 - 23 августа

Коронавирус в Киеве утром, 23 августа, обнаружили еще у 307 человек.

Общее количество случаев Covid-19 в столице составляет 11 814.

Больше всего больных коронавирусом — в Дарницком районе Киева.

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12:00 - 23 августа

В рядах ВСУ за сутки зарегистрировали 48 новых случаев Covid-19.

По данным Медсил, всего болеет 579 украинских военнослужащих, на самоизоляции — более 900 человек.

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11:57 - 23 августа

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине зафиксировали 104 958 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 987 инфицированных Covid-19.

Всего зарегистрировали 2 271 случай смерти вследствие коронавирусной инфекции, за время пандемии выздоровели 52 235 украинцев.

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19:54 - 22 августа

Министерство здравоохранения Украины 22 августа обновило список стран красной зоны по распространению коронавируса.

В нее вошло 65 государств.

В красную зону включены популярные среди украинских туристов Албания и Черногория.

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19:46 - 22 августа

Укрзализниця приостановила продажу билетов по четырем станциям.

На станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 24 августа можно будет делать только высадку пассажиров. Поездам, следовавших из Черновцов поменяют маршрут.

Изменения связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на такие поезда:

№702/701 Львов – Черновцы;
№136/135 Черновцы – Одесса;
№7/8 Киев – Черновцы;
№117/118 Киев – Черновцы;
№98/97 Ковель – Киев;
№46/45 Ужгород – Лисичанск;
№88/87 Ковель – Новоалексеевка;
№122/121 Николаев – Ровно;
№232/231 Геническ – Ивано-Франковск.
Поездам из Черновцов, изменят маршрут следующим образом:

№8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев);
№118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев);
№136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса);
№702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).

Пассажиры, отказавшиеся от поездки из-за закрытия станций, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через интернет и получить полную компенсацию их стоимости.

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14:59 - 22 августа

По состоянию на утро 22 августа в больницах Тернополя — 91 больной коронавирусом.

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13:49 - 22 августа

Черновицкая ОГА может обратиться в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой откорректировать ограничения, которые действуют на территории красной зоны.

Об этом во время срочного брифинга заявил председатель ОГА Сергей Осачук.

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12:24 - 22 августа

За прошедшие сутки, 21 августа, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом.

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11:12 - 22 августа

В Запорожской области за сутки лабораторно подтвердили 52 новых случая коронавируса. Это для региона антирекорд за все время карантина.

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10:15 - 22 августа

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, такой высокий заболеваемости в Украине показатель обусловлен увеличением количества тестирований.

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