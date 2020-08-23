Количество больных коронавирусом в Украине достигло почти 105 тыс. За минувшие сутки Covid-19 заболели 1 987 человек, общее количество инфицированных составляет 104 958.

С начала пандемии выздоровели 52 235 пациентов, умер от заболевания 2 271 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Черновицкой (213), Тернопольской (184), Ивано-Франковской (169), Харьковской (146) и Одесской (121) областях.

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Коронавирус в Киеве

В столице 23 августа зафиксировали абсолютный антирекорд — за сутки заболели 307 человек. Поэтому общее количество больных составляет 11 814. Всего выздоровели 3 766 пациентов, умерли 167 больных.

Кроме того, увеличилось количество больных, которые нуждаются в госпитализации. За прошедшие сутки в больницы попали 56 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском — по 34 случая, в Печерском районе — 32 больных.

Между тем Украина в мировом рейтинге распространения Covid-19 поднялась на 28 место. Сейчас мы находимся между Эквадором и Казахстаном.

Коронавирус у Тимошенко

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Положительный результат теста на Covid-19 подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Сейчас Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии.

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