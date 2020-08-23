По состоянию на воскресное утро 23 августа статистика коронавируса в Киеве фиксирует 11 814 случаев заболевания, из которых 307 — за последние сутки.

Это почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки.

Заболели:

152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

6 девочек — от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

Также заболели 18 детей и восемь медиков.

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Побороли коронавирусную инфекцию 3 766 киевлян, за последние сутки — 84 человека.

Осложнения, вызванные Covid-19, унесли жизни уже 167 жителей столицы, еще двоих — за вчерашний день.

Коронавирус в Киеве 22 августа

Для сравнения, 22 августа коронавирус в Киеве зафиксировали у 179 человек.

Статистика коронавируса в Киеве, в частности, суточный прирост новых случаев продолжает рости.