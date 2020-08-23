Родственники погибших в войне на Донбассе получат адресную помощь — Зеленский

Начисление адресной помощи к пенсиям родственникам погибших в войне на Донбассе начнется в августе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на III Международном волонтерском и ветеранской форуме.
— С первого августа родственники погибших получат адресную помощь к пенсии, — сообщил Зеленский.
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Отдельно президент отметил, что право на получение украинского гражданства есть у всех добровольцев, воевавших на Донбассе.
— Люди, которые пошли защищать наше государство, должны получать украинский паспорт без вопросов — это для нас честь, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Поздравление президента с Днем флага Украины
Ежегодно 23 августа отмечается День флага Украины.
Президент Владимир Зеленский записал поздравительное видео, где вместе с известными украинцами рассказал о значимости украинского флага.
Он призвал помнить, что сине-желтый флаг — это главный символ свободы и достоинства Украины.