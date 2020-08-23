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Факты / Украина / Общество

У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус

Лидер парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

Положительный результат теста на Covid-19 подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

По ее словам, Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, у нее повышенная температура.

Вместе с Тимошенко коронавирус также подтвердился у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, об их состоянии здоровья не сообщалось.

Как лидер Батькивщины Юлия Тимошенко проходит лечение и будет ли госпитализирована, пока не разглашается.

Коронавирус у первой леди

12 июня подтвердился коронавирус у Елены Зеленской, первой леди Украины.

Сначала у нее не было никаких симптомов, однако после госпитализации и с развитием заболевания медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.

Во время лечения Елена Зеленская проходила антибактериальную терапию. Ее выписали из больницы в начале августа.

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