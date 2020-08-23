Лидер парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.
Положительный результат теста на Covid-19 подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
По ее словам, Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, у нее повышенная температура.
Вместе с Тимошенко коронавирус также подтвердился у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, об их состоянии здоровья не сообщалось.
Как лидер Батькивщины Юлия Тимошенко проходит лечение и будет ли госпитализирована, пока не разглашается.
Коронавирус у первой леди
12 июня подтвердился коронавирус у Елены Зеленской, первой леди Украины.
Сначала у нее не было никаких симптомов, однако после госпитализации и с развитием заболевания медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.
Во время лечения Елена Зеленская проходила антибактериальную терапию. Ее выписали из больницы в начале августа.