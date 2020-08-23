По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине зафиксировали 104 958 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 987 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 271 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 27.

За время пандемии 52 235 пациентов выздоровели, из которых 500 — за последние сутки.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Коронавирус в областях:

Винницкая область — 3592 (+39)

Волынская область — 5102 (50)

Днепропетровская область — 1966 (+34)

Донецкая область — 1234 (19)

Житомирская область — 2821 (+87)

Закарпатская область — 6987 (+102)

Запорожская область — 1331 (+44)

Ивано-Франковская область — 7805 (+174)

Кировоградская область — 764 (8)

м. Киев — 11814 (+307)

Киевская область — 4952 (+71)

Львовская область — 13111 (+146)

Луганская область — 243 (11)

Николаевская область — 981 (+43)

Одесская область — 5909 (+212)

Полтавская область — 642 (+6)

Ровенская область — 8460 (+77)

Сумская область — 1165 (+20)

Тернопольская область — 4626 (+119)

Харьковская область — 7493 (+169)

Херсонская область — 334 (+2)

Хмельницкая область — 1946 (+42)

Черновицкая область — 8926 (+213)

Черкасская область — 1286 (+38)

Черниговская область — 1468 (45)

Коронавирус 22 августа

По состоянию на утро 22 августа статистика коронавирус в Украине достигла отметки в почти 103 тыс. Суточный прирост составил 2 328 человек.

В течение периода пандемии почти половина пациентов (51 735) выздоровела от коронавируса, однако 2,2 тыс. пациентов умерли вследствие осложнений.