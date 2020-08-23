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Факты / Украина

В Украине почти 105 тыс. случаев коронавируса, 1 987 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине зафиксировали 104 958 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 987 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 271 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 27.

За время пандемии 52 235 пациентов выздоровели, из которых 500 — за последние сутки.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Коронавирус в областях:

  • Винницкая область — 3592 (+39)
  • Волынская область — 5102 (50)
  • Днепропетровская область — 1966 (+34)
  • Донецкая область — 1234 (19)
  • Житомирская область — 2821 (+87)
  • Закарпатская область — 6987 (+102)
  • Запорожская область — 1331 (+44)
  • Ивано-Франковская область — 7805 (+174)
  • Кировоградская область — 764 (8)
  • м. Киев — 11814 (+307)
  • Киевская область — 4952 (+71)
  • Львовская область — 13111 (+146)
  • Луганская область — 243 (11)
  • Николаевская область — 981 (+43)
  • Одесская область — 5909 (+212)
  • Полтавская область — 642 (+6)
  • Ровенская область — 8460 (+77)
  • Сумская область — 1165 (+20)
  • Тернопольская область — 4626 (+119)
  • Харьковская область — 7493 (+169)
  • Херсонская область — 334 (+2)
  • Хмельницкая область — 1946 (+42)
  • Черновицкая область — 8926 (+213)
  • Черкасская область — 1286 (+38)
  • Черниговская область — 1468 (45)

Коронавирус 22 августа

По состоянию на утро 22 августа статистика коронавирус в Украине достигла отметки в почти 103 тыс. Суточный прирост составил 2 328 человек.

В течение периода пандемии почти половина пациентов (51 735) выздоровела от коронавируса, однако 2,2 тыс. пациентов умерли вследствие осложнений.

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