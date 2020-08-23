По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине зафиксировали 104 958 случаев коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 1 987 инфицированных Covid-19.
В Украине зафиксировали 2 271 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 27.
За время пандемии 52 235 пациентов выздоровели, из которых 500 — за последние сутки.
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Коронавирус в областях:
- Винницкая область — 3592 (+39)
- Волынская область — 5102 (50)
- Днепропетровская область — 1966 (+34)
- Донецкая область — 1234 (19)
- Житомирская область — 2821 (+87)
- Закарпатская область — 6987 (+102)
- Запорожская область — 1331 (+44)
- Ивано-Франковская область — 7805 (+174)
- Кировоградская область — 764 (8)
- м. Киев — 11814 (+307)
- Киевская область — 4952 (+71)
- Львовская область — 13111 (+146)
- Луганская область — 243 (11)
- Николаевская область — 981 (+43)
- Одесская область — 5909 (+212)
- Полтавская область — 642 (+6)
- Ровенская область — 8460 (+77)
- Сумская область — 1165 (+20)
- Тернопольская область — 4626 (+119)
- Харьковская область — 7493 (+169)
- Херсонская область — 334 (+2)
- Хмельницкая область — 1946 (+42)
- Черновицкая область — 8926 (+213)
- Черкасская область — 1286 (+38)
- Черниговская область — 1468 (45)
Коронавирус 22 августа
По состоянию на утро 22 августа статистика коронавирус в Украине достигла отметки в почти 103 тыс. Суточный прирост составил 2 328 человек.
В течение периода пандемии почти половина пациентов (51 735) выздоровела от коронавируса, однако 2,2 тыс. пациентов умерли вследствие осложнений.