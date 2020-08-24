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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Google поздравил Украину с Днем независимости

Ко Дню независимости Украины 2020 Google установил новый дудл, поздравив так украинцев.

Google

К 29-летию независимости поисковик на главной странице изобразил тематический рисунок в национальных цветах Украины.

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Нажав на поисковую систему отображается надпись Google в сине-желтых цветах. Также вместо одной буквы изображен венок из подсолнухов и васильков.

Google поздравил Украину с Днем независимости

Празднование Дня независимости

Празднование Дня независимости 2020 началось еще 20 августа открытием фотовыставки в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость. В тот же день начался фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

24 августа можно будет посмотреть видеоекскурс в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей и посетить парусную регату в заливе Собачье устье и яхт-клубе Riviera Rivrside Marina.

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