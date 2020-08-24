Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 24 августа немного уменьшился – 1 799 за сутки.
В целом за время эпидемии Covid-19 инфицированы 106 757 украинцев, из них умерло 2 293 и выздоровели 52 524 пациента.
На сегодняшний день больше всего новых случаев в Черновицкой области (241), а также в Киеве (209) и Ивано-Франковской (170) области.
Кроме того, много заразившихся в Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.
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Если смотреть отдельно на данные столицы, то тут ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим днем – на 98 больных меньше (209 против 307).
Однако за день умерло три пациента, а выздоровели 60.
Обновление карантинных зон в Украине
В Украине 24 августа вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина, согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС от 20 августа.
В частности, в красную зону попали:
- Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Самбор Львовской области;
- Беляевка Одесской области;
- Дубно и Острог, а также Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
В оранжевой зоне: Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь и Харьков, в желтой: Киев, Борисполь, Луцк, Житомир, Одесса, Ровно, Сумы и Хмельницкий.
Все остальные города и районы находятся в зеленой карантинной зоне.