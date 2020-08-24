Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 24 августа немного уменьшился – 1 799 за сутки.

В целом за время эпидемии Covid-19 инфицированы 106 757 украинцев, из них умерло 2 293 и выздоровели 52 524 пациента.

На сегодняшний день больше всего новых случаев в Черновицкой области (241), а также в Киеве (209) и Ивано-Франковской (170) области.

Кроме того, много заразившихся в Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.

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Если смотреть отдельно на данные столицы, то тут ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим днем – на 98 больных меньше (209 против 307).

Однако за день умерло три пациента, а выздоровели 60.

Обновление карантинных зон в Украине

В Украине 24 августа вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина, согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС от 20 августа.

В частности, в красную зону попали:

Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самбор Львовской области;

Беляевка Одесской области;

Дубно и Острог, а также Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевой зоне: Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь и Харьков, в желтой: Киев, Борисполь, Луцк, Житомир, Одесса, Ровно, Сумы и Хмельницкий.

Все остальные города и районы находятся в зеленой карантинной зоне.