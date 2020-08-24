По состоянию на 24 августа в Киеве зафиксировали 209 новых случаев коронавируса. Это на 98 больных меньше, чем за прошедшие сутки.

Всего в столице обнаружили 12 023 пациентов с Covid-19.

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За последние сутки в Киеве умерло три человека, а выздоровели 60.

Заболели:

119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет;

семь девочек от 1 до 15 лет и восемь мальчиков от 1 года до 11.

За последние сутки в больницы было госпитализировано 29 человек, остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 39, в Днепровском — 28, Соломенском районе — 26.

Коронавирус в Украине

24 августа в Украине зафиксировали 1 799 новых случаев коронавируса. За сутки умерло 22 украинца, а излечилось 289 человек.

Всего в Украине 107 757 пациентов с Covid-19. Наибольшее количество во Львовской области — 13 253, Киеве — 12 023, Черновицкой области — 9 167, Ровенской — 8 559.