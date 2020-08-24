PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сколько было президентов и парламентов за годы независимости Украины

Центральная избирательная комиссия посчитала, что за 29 лет во время выборов граждане Украины выбрали шестерых президентов и восемь созывов парламента.

Кроме того, за этот период шесть раз проведены местные выборы.

ЦИК также обнародовала фото украинцев разных лет, на которых зафиксировано голосование на избирательных участках.

Читайте: Google поздравил Украину с Днем независимости

— Мы не знаем, кто эти люди на фото. Единственное, что всех их объединяет, — национальность и уважение к своему выбору, — отмечают в Центризбиркоме.

  • Вибори за роки незалежності України
  • Вибори за роки незалежності України
  • Вибори за роки незалежності України
  • Вибори за роки незалежності України
  • Вибори за роки незалежності України
  • Вибори за роки незалежності України
  • Вибори за роки незалежності України
  • Вибори за роки незалежності України
Сколько было президентов и парламентов за годы независимости Украины / 4 фотографии

Местные выборы 2020

25 октября 2020 года в Украине состоятся уже седьмые местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых председателей.

В Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выборы проводиться не будут.

Старт избирательной кампании назначен на 5 сентября.

Фото: ЦВК, Dreamstime

Источник: ЦИК

Теги: , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх