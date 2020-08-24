Центральная избирательная комиссия посчитала, что за 29 лет во время выборов граждане Украины выбрали шестерых президентов и восемь созывов парламента.

Кроме того, за этот период шесть раз проведены местные выборы.

ЦИК также обнародовала фото украинцев разных лет, на которых зафиксировано голосование на избирательных участках.

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— Мы не знаем, кто эти люди на фото. Единственное, что всех их объединяет, — национальность и уважение к своему выбору, — отмечают в Центризбиркоме.















Сколько было президентов и парламентов за годы независимости Украины / 4 фотографии

Местные выборы 2020

25 октября 2020 года в Украине состоятся уже седьмые местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых председателей.

В Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выборы проводиться не будут.

Старт избирательной кампании назначен на 5 сентября.

Фото: ЦВК, Dreamstime