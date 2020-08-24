Программу мероприятий в Киеве ко Дню Независимости 2020 и Дню Флага утвердила КГГА.

Согласно плану, празднование начнется с 20 августа открытием выставки фотографий в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость. Ее можно будет посетить до 4 сентября.

В этот же день стартует фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage, он пройдет в Национальном заповеднике София Киевская, посетить его можно до 25 августа.

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В День Флага в 12.00 киевляне смогут посетить фестиваль С Украиной в сердце, он пройдет в парке имени Тараса Шевченко.

Кроме того, 23 августа состоится праздничный концерт с участием талантливых детей, молодежи города, участников телевизионного проекта Зиркафест, Katapulta Art Music School, группы ROGI. Также в парке Шевченко запланирована интерактивная лекция с виртуальной выставкой в дополненной реальности, посвященная украинским изобретениям.

В этот же день у здания Киевского городского совета официально поднимут сине-желтый флаг.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в 9.00 также примут участие в торжествах. На Михайловской площади они присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины.

На Софийской площади президент выступит с речью по случаю Дня независимости Украины и вручит государственные награды.

24 августа можно будет посмотреть видеоэкскурс в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей. В День Независимости желающие смогут посетить парусную регату в заливе Собачье устье и яхт-клубе Riviera Rivrside Marina.

Также в этот день проведут молебен за Украину и украинский народ.

Из-за праздничных событий в Киеве может быть ограничено движение транспорта 23 и 24 августа.

Празднование Дня Независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости Украины 2020 и Дня Флага.

23 августа возле государственных зданий торжественно поднимут украинских флаг.

А 24 числа пройдут торжественные церемонии по возложению цветов к памятным знакам и местам захоронений известных деятелей украинского государства.