Как будет работать общественный транспорт в Киеве на День Независимости 2020 — изменения (КАРТА)

На День Независимости 2020 в Киеве из-за праздничных мероприятий ограничат движение транспорта. Временный запрет на проезд будет действовать в центральной части столицы.
24 августа в городе будет изменено движение общественного транспорта.
С изменениями будут курсировать ряд автобусов, маршрутных такси и троллейбусов, уточняют в Департаменте транспортной инфраструктуры.
Автобусы:
- №24 — от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона Динамо им. Лобановского;
- №118 — от станции метро Черниговская до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее — ул. Эспланадная, ул. Саксаганского, ул. Победы, затем — по действующему маршруту; в обратном направлении — от станции метро Политехнический институт до ул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее — ул. Симона Петлюры, ул. Жилянская, ул. Шота Руставели, ул. Бассейная, ул. Леси Украинки, затем по действующему маршруту;
- №62 — от Ботанического сада до стадиона Динамо им. Лобановского;
- №114 — от ул. Милославской до Почтовой площади, от железнодорожного вокзала Центральный до ул. Тараса Шевченко.
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Маршрутные такси:
- №231 — от ул. Кадетский Гай до ул. Тараса Шевченко;
- №189 — от ул. Ирпенская, просп. Академика Палладина, просп. Победы, ул. Тараса Шевченко;
- №433 — от ул. Жолудева до ул. Тараса Шевченко;
- №575 — от ул. Сырецкой до ул. Тараса Шевченко;
- №429 — от ул. Тулузы до бульв. Тараса Шевченко.
Троллейбусы:
- №6 — от Минского массива до станции метро Лукьяновская;
- №5 — от ул. Белицкой до ул. Леонтовича;
- №7 — от ул. Чернобыльской до ул. Леонтовича;
- №8 — от ул. Смелянского до ул. Леонтовича;
- №17 — от ул. Космонавтов до ул. Леонтовича;
- №16 — от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
- №18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
День Независимости в Киеве
Во время празднования Дня Независимости и Дня Флага в Киеве состоится ряд мероприятий.
23 августа пройдет торжественное поднятие флага возле государственных структур, а 24 числа — возложение цветов. Кроме того, анонсируется проведение выставок и фестивалей.
Подробнее о том, куда пойти в Киеве на День Независимости, читайте на Фактах ICTV.