Ко Дню независимости Украины 2020 в некоторых городах временного оккупированной территории Донецкой и Луганской областей появилась украинская символика.

Украинский сине-желтый флаг вывесили на въездах в города Луганск и Сорокино, а также в Москве на московской кольцевой дороге.

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Фотографии были направлены жителями городов на Донбассе, которые сейчас контролируются боевиками так называемых ЛНР и ДНР.











В “ЛНР” и “ДНР” запестрели украинские флаги ко Дню независимости / 3 фотографии

Празднование Дня независимости Украины

Во время торжеств ко Дню независимости Украины 2020 президент Владимир Зеленский вспомнил о перемирии на Донбассе, аннексированом Крыме и борьбе с коронавирусом.

По его словам, он доволен тем как проходит перемирие на востоке Украины, поскольку уже 29 дней никто не погиб из украинских военных. Также президент Украины пообещал провести военных парад, когда будет войны.

Фото: Радио Свобода