PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В “ЛНР” и “ДНР” запестрели украинские флаги ко Дню независимости

Ко Дню независимости Украины 2020 в некоторых городах временного оккупированной территории Донецкой и Луганской областей появилась украинская символика.

Украинский сине-желтый флаг вывесили на въездах в города Луганск и Сорокино, а также в Москве на московской кольцевой дороге.

Читайте: Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Фотографии были направлены жителями городов на Донбассе, которые сейчас контролируются боевиками так называемых ЛНР и ДНР.

  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
В “ЛНР” и “ДНР” запестрели украинские флаги ко Дню независимости / 3 фотографии

Празднование Дня независимости Украины

Во время торжеств ко Дню независимости Украины 2020 президент Владимир Зеленский вспомнил о перемирии на Донбассе, аннексированом Крыме и борьбе с коронавирусом.

По его словам, он доволен тем как проходит перемирие на востоке Украины, поскольку уже 29 дней никто не погиб из украинских военных. Также президент Украины пообещал провести военных парад, когда будет войны.

Фото: Радио Свобода

Источник: Радио Свобода

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка