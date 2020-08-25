По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировали 108 415 случаев коронавируса. За сутки количество больных возросло еще на 1 658 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 318 человек, за сутки — 25.

В то же время полностью выздоровели уже 52 870 пациентов, за сутки — еще 346 человек.

Распространение по регионам:

Винницкая обл — 3649 (25)

Волынская обл — 5187 (+40)

Днепропетровская обл — 2050 (45)

Донецкая обл — 1238 (1)

Житомирская обл — 2923 (+59)

Закарпатская обл — 7063 (+37)

Запорожская обл — 1407 (+30)

Ивано-Франковская обл — 8154 (+179)

Кировоградская обл — 769 (+1)

г. Киев — 12 153 (+130)

Киевская обл — 5 115 (90)

Львовская обл — 13 389 (+136)

Луганская обл — 244 (0)

Николаевская обл — 1004 (7)

Одесская обл — 6166 (+112)

Полтавская обл — 677 (+14)

Ровенская обл — 8644 (85)

Сумская обл — 1246 (+59)

Тернопольская обл — 4923 (+158)

Харьковская обл — 7807 (+173)

Херсонская обл — 337 (+1)

Хмельницкая обл — 2047 (+37)

Черновицкая обл — 9371 (+204)

Черкасская обл — 1300 (+3)

Черниговская обл — 1552 (32)

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Топ городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Киев — 21.53%;

Львов — 20.76%;

Ивано-Франковск — 19.98%;

Винница — 17.08%;

Ужгород — 16.83%.

Коронавирус 24 августа

Для сравнения, статистика коронавируса 24 августа свидетельствует о 1 799 новых случаев. Всего заболело Covid-19 в Украине 106 757 человек.

За сутки умерло 22 украинцев, излечилось 289 человек.