По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировали 108 415 случаев коронавируса. За сутки количество больных возросло еще на 1 658 человек.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 318 человек, за сутки — 25.
В то же время полностью выздоровели уже 52 870 пациентов, за сутки — еще 346 человек.
Распространение по регионам:
- Винницкая обл — 3649 (25)
- Волынская обл — 5187 (+40)
- Днепропетровская обл — 2050 (45)
- Донецкая обл — 1238 (1)
- Житомирская обл — 2923 (+59)
- Закарпатская обл — 7063 (+37)
- Запорожская обл — 1407 (+30)
- Ивано-Франковская обл — 8154 (+179)
- Кировоградская обл — 769 (+1)
- г. Киев — 12 153 (+130)
- Киевская обл — 5 115 (90)
- Львовская обл — 13 389 (+136)
- Луганская обл — 244 (0)
- Николаевская обл — 1004 (7)
- Одесская обл — 6166 (+112)
- Полтавская обл — 677 (+14)
- Ровенская обл — 8644 (85)
- Сумская обл — 1246 (+59)
- Тернопольская обл — 4923 (+158)
- Харьковская обл — 7807 (+173)
- Херсонская обл — 337 (+1)
- Хмельницкая обл — 2047 (+37)
- Черновицкая обл — 9371 (+204)
- Черкасская обл — 1300 (+3)
- Черниговская обл — 1552 (32)
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Топ городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Киев — 21.53%;
- Львов — 20.76%;
- Ивано-Франковск — 19.98%;
- Винница — 17.08%;
- Ужгород — 16.83%.
Коронавирус 24 августа
Для сравнения, статистика коронавируса 24 августа свидетельствует о 1 799 новых случаев. Всего заболело Covid-19 в Украине 106 757 человек.
За сутки умерло 22 украинцев, излечилось 289 человек.