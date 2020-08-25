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1 658 за сутки: в Украине постепенно снижается прирост больных

По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировали 108 415 случаев коронавируса. За сутки количество больных возросло еще на 1 658 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 318 человек, за сутки — 25.

В то же время полностью выздоровели уже 52 870 пациентов, за сутки — еще 346 человек.

Распространение по регионам:

  • Винницкая обл — 3649 (25)
  • Волынская обл — 5187 (+40)
  • Днепропетровская обл — 2050 (45)
  • Донецкая обл — 1238 (1)
  • Житомирская обл — 2923 (+59)
  • Закарпатская обл — 7063 (+37)
  • Запорожская обл — 1407 (+30)
  • Ивано-Франковская обл — 8154 (+179)
  • Кировоградская обл — 769 (+1)
  • г. Киев — 12 153 (+130)
  • Киевская обл — 5 115 (90)
  • Львовская обл — 13 389 (+136)
  • Луганская обл — 244 (0)
  • Николаевская обл — 1004 (7)
  • Одесская обл — 6166 (+112)
  • Полтавская обл — 677 (+14)
  • Ровенская обл — 8644 (85)
  • Сумская обл — 1246 (+59)
  • Тернопольская обл — 4923 (+158)
  • Харьковская обл — 7807 (+173)
  • Херсонская обл — 337 (+1)
  • Хмельницкая обл — 2047 (+37)
  • Черновицкая обл — 9371 (+204)
  • Черкасская обл — 1300 (+3)
  • Черниговская обл — 1552 (32)

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Топ городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Киев — 21.53%;
  • Львов — 20.76%;
  • Ивано-Франковск — 19.98%;
  • Винница — 17.08%;
  • Ужгород — 16.83%.

Коронавирус 24 августа

Для сравнения, статистика коронавируса 24 августа свидетельствует о 1 799 новых случаев. Всего заболело Covid-19 в Украине 106 757 человек.

За сутки умерло 22 украинцев, излечилось 289 человек.

Фото: Pixabay

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