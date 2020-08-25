Во вторник, 25 августа, в Киеве зафиксировали 130 новых случаев коронавируса.

За все время пандемии в столице коронавирусом заболели 12 153 человека. Сейчас в Киеве 8 128 активных случаев Covid-19.

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека, за все время пандемии – 172.

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В то же время побороли болезнь 27 человек, всего вылечились 3 853 человека.

В столице было зафиксировано 22 909 подозрений на коронавирус, за последние сутки – 139.

Коронавирус 25 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине, было зафиксировано 108 415 случаев коронавируса. За сутки количество больных возросло еще на 1 658 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 318 человек, за сутки — 25.

В то же время полностью выздоровели уже 52 870 пациентов, за сутки — еще 346 человек.