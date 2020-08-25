В Украине наблюдается уменьшение суточного прироста больных на выходные, а во вторник снова идет рост.

Главный санитарный врач страны говорит, что такая ситуация наблюдается во многих других странах, например, во Франции, Польше или Испании.

По мнению Ляшко, люди часто, когда плохо себя чувствуют, пытаются отложить обращение к врачу на понедельник.

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Иногда же семейные врачи не назначают мобильную бригаду на выходных, если пациент не в критическом состоянии.

— Также не работают частные лаборатории и почему-то не на полную мощность на выходных работают лаборатории в учреждениях здравоохранения, в клинических больницах. Лаборатории Министерства здравоохранения — так называемые лабораторные центры — работают на полную загруженность, — добавил Виктор Ляшко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировали 108 415 случаев коронавируса. За сутки количество больных выросло еще на 1 658 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 318 человек, за сутки — 25.

В то же время полностью выздоровели уже 52 870 пациентов, за сутки — еще 346 человек.