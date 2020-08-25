Контрабанда из Азии: СБУ задержала банду, которая ввозила смеси для изготовления анаболиков

СБУ разоблачила преступную группировку, которая незаконно ввозила на территорию Украины вещества для изготовления и продажи анаболических стероидов.

Мужчины доставляли через международные почтовые службы смеси с содержанием метандиенона и нандролона из Восточной Азии в Украину. Товар ввозили в страну под видом косметики и бытовой химии.

После пересечения границы их свозили в подпольную лабораторию в Броварах Киевской области, где изготавливали анаболики. Товар хранили на складах в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске.

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Синтезированные анаболические стероиды продавали под видом продукции известных марок не только в Украине, но и в Европе.

Правоохранители задержали участников группы. Они обнаружили почти две тонны продукции, оборудование для ее изготовления, документацию и более $70 тыс.

Следователи открыли уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) и ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.











Две тонны анаболиков и более $70 тыс.: СБУ задержала банду контрабандистов / 3 фотографии

Контрабанда сигарет

В Одесской области пограничники задержали контрабандиста, который пытался перевезти крупную партию сигарет.

Стоимость контрабанды специалисты оценили в более 650 тыс. грн.

Мужчина пытался перевезти табачные изделия с помощью авто.