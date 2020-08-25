По состоянию на 25 августа в Верховной Раде два нардепа болеют коронавирусом, поэтому вход работников СМИ в кулуары парламента будет ограничен.

Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 25 августа. По его словам, специалисты постоянно проводят эпидемиологические исследования, чтобы предотвратить вспышку.

— Насколько показывает практика, это достаточно эффективно работает, — добавил Дмитрий Разумков.

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Кроме того, по его словам, сейчас в помещениях здания, где заседают парламентарии, регулярно проводят дезинфекцию. В то же время в залах и кулуарах действует масочный режим.

С целью соблюдения необходимых противоэпидемических мер Рада, скорее всего, будет работать в режиме пленарных заседаний, однако по новому графику — с 10.00 до 15.00, уточнил спикер.

Коронавирус среди нардепов

За время карантина вирусом переболели нардеп Сергей Шахов, а также глава Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сейчас коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко.

Состояние лидера партии Батькивщина сложное, ее подключили к аппарату ИВЛ.