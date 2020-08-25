25 августа в 11.00 начнется заседание Верховной Рады на внеочередной сессии. На повестке дня у депутатов есть шесть вопросов для рассмотрения.

Прежде всего депутаты рассмотрят внесение изменений в закон Украины о Государственном бюджете 2020.

Парламентарии также будут голосовать за законопроект о ратификации Меморандума между Украиной и Европейским Союзом по кредитному соглашению.

Также на повестке дня есть еще два финансовых соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Кроме этого рассмотрения требует объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Внеочередная сессия Рады

19 августа Дмитрий Разумков подписал распоряжение о назначении внеочередной сессии Рады на 25 августа. Он допускал такую ​​возможность еще раньше — в последние дни работы ВР перед каникулами.

Внеочередной созыв пройдет в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского.