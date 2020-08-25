25 августа в 11.00 начнется заседание Верховной Рады на внеочередной сессии. На повестке дня у депутатов есть шесть вопросов для рассмотрения.
Прежде всего депутаты рассмотрят внесение изменений в закон Украины о Государственном бюджете 2020.
Парламентарии также будут голосовать за законопроект о ратификации Меморандума между Украиной и Европейским Союзом по кредитному соглашению.
Также на повестке дня есть еще два финансовых соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Кроме этого рассмотрения требует объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
Внеочередная сессия Рады
19 августа Дмитрий Разумков подписал распоряжение о назначении внеочередной сессии Рады на 25 августа. Он допускал такую возможность еще раньше — в последние дни работы ВР перед каникулами.
Внеочередной созыв пройдет в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского.