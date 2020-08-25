В Донецкой области сотрудница банка незаконно оформляла соцвыплаты переселенцам

В Донецкой области сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции разоблачили канал незаконных социальных выплат для переселенцев.

Правоохранители обнаружили, что одна из работниц банка осуществляла несанкционированные операции — незаконно проводила идентификацию лиц без их присутствия, проживающих на временно оккупированных территориях, для зачисления пенсий или других соцвыплат.

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По данным следствия, во время проведения таких операций, те граждане, которым начислялись госсредства, не были на подконтрольной территории Украины.

Женщине уже сообщено о подозрении по ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронных сетях) УК Украины.

Пока еще продолжаются следственные действия по установлению всех причастных лиц к незаконным сделкам.

Незаконные соцвыплаты

Недавно СБУ заблокировала канал незаконных соцвыплат боевикам “ДНР”. По информации следствия, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донецкой области документы для назначения социальных выплат.

Женщина получала на территории Украины незаконно начисленные средства и перевозила их через линию разграничения.

Фото: Госпогранслужба