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Факты / Украина

Перезапуск бренда Украины Ukraine NOW: Зеленский записал видеообращение

Президент Владимир Зеленский перезапустил бренд Украины Ukraine NOW, начав новую информационную кампанию своим видеообращением.

В нем глава государства заявил, что Украина “больше не страна бедности и коррупции, а новый технологический центр мира”.

Зеленский отметил плодородные земли страны, а также ее огромный туристический и инвестиционный потенциал.

— Спешите, самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом, – сказал он.

В рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня, среди которых кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие.

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Со своей стороны в Министерстве развития общин и территорий Украины напомнили о странице Украины в Facebook.

Бренд Ukraine NOW

Единый бренд Украины Ukraine NOW впервые был представлен в 2018 году.

Победителем конкурса, которого выбрала правительственная комиссия, стал вариант бренда Ukraine Now, созданный украинским рекламным агентством Banda Agency.

Источник: Офис президента

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