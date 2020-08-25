Пискун подтвердил увольнение и назвал причину

Святослав Пискун подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности внештатного советника генпрокурора по собственному желанию.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

О назначении на должность советника Святослава Пискуна стало известно 30 июля.

Сегодня Пискун объяснил, что на должности советника, смог добиться пересчета свои пенсии.

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— Это не касается моих личных отношений с генеральным прокурором Венедиктовой. Увольнение связано с судебными исками о перерасчете пенсий для более 3,5 тыс. экс-работников прокуратуры. Необходимо, чтобы генпрокурор просто выдал справки. На основании этих справок о заработной плате пересчитают пенсии, — пояснил он.

Увольнение Пискуна

25 августа стало известно, что Святослава Пискуна с должности советника уволили приказом.

61-летний Пискун трижды занимал должность генерального прокурора. Руководил прокуратурой во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.