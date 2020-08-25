По статистике коронавируса в Украине 25 августа зафиксировали 1 658 новых случаев.

Всего в Украине обнаружили 108 415 пациентов с Covid-19, излечились 52 870 украинцев, а умерло 2 318 человек.

За последние сутки наибольшее количество случаев коронавируса подтвердили в Черновицкой области — 204, Ивано-Франковской — 179, Харьковской — 173, Тернопольской — 158, Львовской — 136 и в Киеве — 130.

Лидерами по количеству больных на 25 августа является Львовская область — 13 389, Киев — 12 153, Черновицкая область — 9 371 и Ровенская — 8 644.

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Ослабление карантина

В городе Черновцы ослабляют карантин, несмотря на большое количество больных коронавирусом. Теперь там разрешили работу общественного транспорта для специальных перевозок только для сидячих мест и при наличии защитной маски.

Также возобновили работу спортивных клубов, кинотеатров и торговых комплексов с соблюдением всех санитарных норм: наличие средств защиты, социальное дистанцирование, постоянная дезинфекция.

По решению горсовета, рестораны также начинают работу, но при условии пребывания в помещении не более 20 человек на 10 квадратных метров.

Обновления правила для школ

25 августа Минздрав обновил правила для работы школ с 1 сентября. С сегодняшнего дня ученики 1-4 классов смогут передвигаться учебным заведением без масок или респираторов.

Школьники, которые будут учиться в школах оранжевой зоны, будут носить защитные маски по рекомендации, в желтой и зеленой зонах обязательным условием остается соблюдение социальной дистанции.

Если появляется хоть один больной ученик коронавирусом, весь класс вынужденно идет на самоизоляцию.

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Случаи коронавируса в Верховной Раде

По состоянию на 25 августа в парламенте два народных депутата болеют Covid-19.

Об этом на брифинге сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он не стал разглашать их фамилии, но отметил, что их именно двое.

Продолжение адаптивного карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что адаптивный карантин в Украине могут продлить до 1 ноября из-за обострения эпидемической ситуации в стране.

Учитывая негативную динамику, президент Украины Владимир Зеленский поддержал необходимость превентивных мер. Речь идет о запрете работы ночных клубов, концертов.