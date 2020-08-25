Украинский Классификатор профессий пополнился рядом феминитивов.

Согласно изменениям, которые утвердило Минэкономразвития, ряд названий профессий могут вноситься в кадровую документациюу как в мужском, так и в женском роде, по желанию человека.

Однако названия профессий должны обязательно соответствовать пункту 4 параграфа 32 Украинского правописания, утвержденного постановлением правительства №437 от 22 мая 2019 года.

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В частности, в женском роде могут использоваться такие названия профессий: инженерка, верстальщица, социологиня.

Новое правописание

В Украине в мае 2019 года утвердили новые правила правописания, однако их не будут навязывать людям.

Согласно правилам, в украинском языке появились феминитивы.

Кроме того, по-другому будут писаться ряд слов. В частности, новые правила советуют по возможности избегать буквы ф в украинских словах.