В Киеве ливень затопил и остановил столицу, объявлено штормовое предупреждение

Утром 25 августа в Киеве прошел мощный ливень, из-за которого улицы столицы затопило.

Из-за подтопления дорог было затруднено движение. На некоторых автодорогах сервисы показывали максимальный уровень пробок.

По состоянию на 10.30 ситуация на дорогах города улучшилась и пробки в Киеве достигают 4 баллов.

Очевидцы сняли на видео, как люди не могли выйти из маршрутки, застрявшей на подтопленной дороге.

Гидрослужба Киевавтодора работает в усиленном режиме из-за ливня. Откачкой воды на улицах занимаются 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

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В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В столице 25 августа объявлен желтый уровень опасности из-за грозового фронта.

Прогнозируют ливни в течение дня и в ночь на 26 августа.

Источник: Киевавтодор