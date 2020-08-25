С 1 сентября в Украине вырастут выплаты для 65-летних пенсионеров — это связано с увеличением минимальной зарплаты.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

— В сентябре минимальная пенсия для 65-летних также будет увеличена. Повышение минимальной заработной платы станет ресурсом для пенсионного фонда, — сказал Шамбир.

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Повышение минималки

25 августа Верховная Рада проголосовала за инициативу Владимира Зеленского повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн.

В принятом законе говорится о поэтапном увеличении минимальной зарплаты и ее росте на 5,86% уже с осени.

С 1 января 2021 года минималка будет 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — 6,5 тыс. грн.