Возобновить водоснабжение из Украины в аннексированный Крым можно только в случае гуманитарной катастрофы.

Такое мнение высказал глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

— Страна-оккупант отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым. И водой в частности. Но мы говорим, что там живут украинцы. Если вдруг случится гуманитарная катастрофа, то людям воду можно дать.

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Однако Леонид Кравчук отметил, что Украина ни в коем случае не может пойти на обеспечение водой военных баз на полуострове.

Но, как разделить и проконтролировать, на что именно она может пойти, он пока не знает.

Украина прекратила поставлять воду в Крым в 2014 году после аннексии полуострова Россией. До того она обеспечивала 85% потребностей жителей пресной водой через Северо-Крымский канал.

В августе этого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина возобновит водоснабжение в Крым при условии гуманитарной катастрофы.

Источник: Украинское радио