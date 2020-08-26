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Укрзализныця запускает новый региональный поезд

поїзд київ-бориспіль

Укрзализныця с 28 августа запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог — Днепр.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы, сообщили в УЗ.

Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 06.43 и прибывать в Днепр в 09.20.

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Отправление из Днепра в 18.20 и прибытие в Кривой Рог в 21.25.

Читайте: Укрзализныця возобновила курсирование поезда Киев-Запорожье

Запланированы остановки на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское.

Возвращение охраны в поезда

Укрзализныця возвращает в пассажирские поезда военизированную охрану. Первые 10 маршрутов, где будет охрана, опубликовали на сайте перевозчика.

На первом этапе 40 сотрудников будут сопровождать 10 поездов, которые курсируют из Киева в Харьков, Днепр, Львов, Одессу, Херсон, Покровск, Трускавец, Мариуполь, Ужгород и Запорожья.

Охранники будут в спецформе с знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

Источник: Укрзализныця
Днепр, Кривой Рог, Укрзализныця
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