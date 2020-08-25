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Факты / Украина

Венедиктова уволила Пискуна — СМИ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Пискуна уволили приказом, однако причины такого решения неизвестны.

Фактам ICTV в пресс-службе Офиса генпрокурора отметили, что пока не соответствующей информации.

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун стал внештатным советником генерального прокурора Ирины Венедиктов 30 июля.

61-летний Пискун трижды занимал должность генерального прокурора. Руководил прокуратурой во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Также он был народным депутатом в 2006-2007 годах от Партии регионов.

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