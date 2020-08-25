Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Пискуна уволили приказом, однако причины такого решения неизвестны.

Фактам ICTV в пресс-службе Офиса генпрокурора отметили, что пока не соответствующей информации.

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун стал внештатным советником генерального прокурора Ирины Венедиктов 30 июля.

61-летний Пискун трижды занимал должность генерального прокурора. Руководил прокуратурой во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Также он был народным депутатом в 2006-2007 годах от Партии регионов.