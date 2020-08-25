PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Верховная Рада одобрила меморандум о предоставлении Украине €1,2 млрд от ЕС

Верховная Рада одобрила меморандум о получении Украиной €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС на преодоление последствий пандемии коронавируса и карантина.

Законопроект №0063 поддержали 248 нардепов на заседании парламента 25 августа.

Первые €600 млн Украина получит сразу после ратификации соглашения, вторую часть суммы — после оценки реформ в стране в сфере госпредприятий, управления финансами и бизнеса.

Читайте: Условие для второго транша МВФ: ГФС ликвидируют до конца 2020

Полученные деньги Украина должна потратить на закупку лекарств, оборудования и средств защиты для ликвидации последствий коронавируса.

Меморандум между Украиной и ЕС

23 июля 2020 года Украина и ЕС в Брюсселе подписали меморандум о предоставлении финпомощи в рамках поддержки ЕС стран Европейской политики соседства.

Украина получит €1,2 млрд помощи от ЕС, однако взамен она обязалась ввести ряд изменений в стране, в частности провести конкурсный отбор на должности руководителей таможенной и налоговой служб.

Кроме того, в Украине нужно полностью ликвидировать фискальную службу.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка