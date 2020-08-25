Верховная Рада одобрила меморандум о получении Украиной €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС на преодоление последствий пандемии коронавируса и карантина.

Законопроект №0063 поддержали 248 нардепов на заседании парламента 25 августа.

Первые €600 млн Украина получит сразу после ратификации соглашения, вторую часть суммы — после оценки реформ в стране в сфере госпредприятий, управления финансами и бизнеса.

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Полученные деньги Украина должна потратить на закупку лекарств, оборудования и средств защиты для ликвидации последствий коронавируса.

Меморандум между Украиной и ЕС

23 июля 2020 года Украина и ЕС в Брюсселе подписали меморандум о предоставлении финпомощи в рамках поддержки ЕС стран Европейской политики соседства.

Украина получит €1,2 млрд помощи от ЕС, однако взамен она обязалась ввести ряд изменений в стране, в частности провести конкурсный отбор на должности руководителей таможенной и налоговой служб.

Кроме того, в Украине нужно полностью ликвидировать фискальную службу.