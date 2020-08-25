Военизированную охрану вернули в 10 поездов Украины — список

Укрзализныця в тестовом режиме возвращает в вагоны пассажирских поездов военизированную охрану.

На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

№10/9 Мариуполь — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№38/37 Киев — Запорожье;

№49/50 Киев — Трускавец;

№63/64 Харьков — Киев;

№79/80 Днепр — Киев;

№92/91 Львов — Киев;

№102/101 Киев — Херсон;

№106/105 Одесса — Киев;

№136/135 Киев — Покровск.

Все сотрудники военизированной охраны будут обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов, а именно скоростные поезда, новопостроенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.

Впоследствии охрана появится во всех поездах.

Нападение на Анастасию Луговую в поезде УЗ

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Трижды судимый Рудзько ворвался к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, из-за чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок начал плакать и звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернется.

Анастасия просила о помощи, но никто не откликнулся, даже проводница, тогда женщина нашла убежище в соседнем вагоне.

Из-за халатности работников Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.