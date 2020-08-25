Военизированную охрану вернули в 10 поездов Украины — список

Укрзализныця в тестовом режиме возвращает в вагоны пассажирских поездов военизированную охрану.
На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- №10/9 Мариуполь — Киев;
- №29/30 Киев — Ужгород;
- №38/37 Киев — Запорожье;
- №49/50 Киев — Трускавец;
- №63/64 Харьков — Киев;
- №79/80 Днепр — Киев;
- №92/91 Львов — Киев;
- №102/101 Киев — Херсон;
- №106/105 Одесса — Киев;
- №136/135 Киев — Покровск.
Все сотрудники военизированной охраны будут обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.
Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов, а именно скоростные поезда, новопостроенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.
Впоследствии охрана появится во всех поездах.
Нападение на Анастасию Луговую в поезде УЗ
Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.
Трижды судимый Рудзько ворвался к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.
Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, из-за чего преступник отвел женщину в свое купе.
После этого ребенок начал плакать и звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернется.
Анастасия просила о помощи, но никто не откликнулся, даже проводница, тогда женщина нашла убежище в соседнем вагоне.
Из-за халатности работников Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.