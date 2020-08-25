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Факты / Украина / Общество

Военизированную охрану вернули в 10 поездов Украины — список

Укрзализныця в тестовом режиме возвращает в вагоны пассажирских поездов военизированную охрану.

На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

  • №10/9 Мариуполь — Киев;
  • №29/30 Киев — Ужгород;
  • №38/37 Киев — Запорожье;
  • №49/50 Киев — Трускавец;
  • №63/64 Харьков — Киев;
  • №79/80 Днепр — Киев;
  • №92/91 Львов — Киев;
  • №102/101 Киев — Херсон;
  • №106/105 Одесса — Киев;
  • №136/135 Киев — Покровск.

Все сотрудники военизированной охраны будут обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов, а именно скоростные поезда, новопостроенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.

Впоследствии охрана появится во всех поездах.

Нападение на Анастасию Луговую в поезде УЗ

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Трижды судимый Рудзько ворвался к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, из-за чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок начал плакать и звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернется.

Анастасия просила о помощи, но никто не откликнулся, даже проводница, тогда женщина нашла убежище в соседнем вагоне.

Военизированную охрану вернули в 10 поездов Украины — список

Из-за халатности работников Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

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