Какие документы нужны для поступления в вуз?

В 2020 году абитуриенты должны сдавать ВНО по трем предметам: украинский язык и литература (обязательно), математика или история Украины (на выбор), третий предмет (на выбор).

Даты проведения тестирования:

по математике – 25 июня;

по украинскому языку и литературе – 30 июня;

по физике – 2 июля;

по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии – 15 июля;

по химии – 17 июля.

В связи с пандемией Covid-19 в 2020 году во время сдачи экзаменов в аудиториях будут дежурить медики. Абитуриенты будут допущены к ВНО только после измерения температуры. Обязательное требование – носить маски и обрабатывать руки санитайзером. Во избежание распространения инфекции абитуриентов рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Результаты ВНО будут объявлены до 29 июля, после чего начнется вступительная кампания в вузы Украины.