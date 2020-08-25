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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 25 августа: онлайн-трансляция

Внеочередная сессия Веховной Рады Украины начнется 25 августа в 11.00. На повестке дня у депутатов шесть законопроектов.

В частности, нардепы рассмотрят внесение изменений в государственный бюджет Украины. Кроме того, в списке есть проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором.

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Также депутаты рассмотрят ратификацию финансового соглашения Европейские дороги Украины III между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Вынесен на обсуждение и законопроект о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Несмотря на то, что Верховная Рада IX созыва закрыла третью сессию, депутаты все же могут собираться в случае необходимости.

В частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предупредил, что парламент может собираться на внеочередную сессию еще несколько раз на каникулах в августе.

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