Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара и евро к гривне.

На 25 августа НБУ установил курс 27,39 грн/1$ — по сравнению с предыдущими днями стоимость несколько уменьшилась.

Снижение цены на евро, по курсу на 25 августа, зафиксировалось на 32,46 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 25.08:

$1 — 27,39 грн;

€1 — 32,46 грн;

1 польский злотый — 7,32 грн;

10 российских рублей — 3,67 грн.

Денис Шмыгаль о курсе доллара в Украине

Глава Кабмина Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Цена за $ будут колебаться в районе 27-28 грн и не превыcbn 29 грн.

Весной, в разгар пандемии, в Кабмине перестраховались и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.