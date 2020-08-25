Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара и евро к гривне.
На 25 августа НБУ установил курс 27,39 грн/1$ — по сравнению с предыдущими днями стоимость несколько уменьшилась.
Снижение цены на евро, по курсу на 25 августа, зафиксировалось на 32,46 грн/1€.
Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом
Курс валют в Украине от НБУ на 25.08:
- $1 — 27,39 грн;
- €1 — 32,46 грн;
- 1 польский злотый — 7,32 грн;
- 10 российских рублей — 3,67 грн.
Денис Шмыгаль о курсе доллара в Украине
Глава Кабмина Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.
Цена за $ будут колебаться в районе 27-28 грн и не превыcbn 29 грн.
Весной, в разгар пандемии, в Кабмине перестраховались и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.