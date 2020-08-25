PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели: курс валют на 25 августа

Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара и евро к гривне.

На 25 августа НБУ установил курс 27,39 грн/1$ — по сравнению с предыдущими днями стоимость несколько уменьшилась.

Снижение цены на евро, по курсу на 25 августа, зафиксировалось на 32,46 грн/1€.

ЧитайтеКризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Курс валют в Украине от НБУ на 25.08:

  • $1 — 27,39 грн;
  • €1 — 32,46 грн;
  • 1 польский злотый — 7,32 грн;
  • 10 российских рублей — 3,67 грн.

Денис Шмыгаль о курсе доллара в Украине

Глава Кабмина Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Цена за $ будут колебаться в районе 27-28 грн и не превыcbn 29 грн.

Весной, в разгар пандемии, в Кабмине перестраховались и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх