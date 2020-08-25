Зеленский поручил упростить условия въезда в Украину для белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за смягчение условия въезда в Украину для граждан Беларуси.

— Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам, – заявил Зеленский

Он также отметил, что для принятия таких смягчений необходимо учесть немало особенностей.