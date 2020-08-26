По состоянию на 26 августа в Украине зафиксировали 110 085 случаев коронавируса. За сутки количество больных возросло еще на 1 670 человек.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 354 человек, за сутки — 36.
В то же время полностью выздоровели уже 54 277 пациентов, за сутки — еще 1 050 человек.
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Коронавирус обнаружен:
- Винницкая область — 3 677 случаев;
- Волынская область — 5 221 случай;
- Днепропетровская область — 2 055 случаев;
- Донецкая область — 1 256 случаев;
- Житомирская область — 2 959 случаев;
- Закарпатская область — 7 143 случая;
- Запорожская область — 1 439 случаев;
- Ивано-Франковская область — 8 321 случай;
- Кировоградская область — 771 случай;
- г. Киев — 12 248 случаев;
- Киевская область — 5 211 случаев;
- Львовская область — 13 560 случаев;
- Луганская область — 247 случаев;
- Николаевская область — 1 023 случая;
- Одесская область — 6 352 случая;
- Полтавская область — 684 случая;
- Ровенская область — 8 737 случаев;
- Сумская область — 1 269 случаев;
- Тернопольская область — 5 104 случая;
- Харьковская область — 7 984 случая;
- Херсонская область — 346 случаев;
- Хмельницкая область — 2 062 случая;
- Черновицкая область — 9 541 случай;
- Черкасская область — 1 305 случаев;
- Черниговская область — 1 570 случаев.
Города с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Киев — 21,53%;
- Львов — 20,76%;
- Ивано-Франковск — 19,98%;
- Винница — 17,08%;
- Ужгород — 16,83%.
Коронавирус в Украине 25 августа
Статистика коронавируса в Украине 25 августа свидетельствует о 1 658 новых случаев. Всего заболело Covid-19 в Украине 108 415 человек.
За сутки умерло 25 украинцев, вылечилось 346 человек.