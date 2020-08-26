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1 670 за сутки: в Украине незначительно выросло количество больных Covid-19

По состоянию на 26 августа в Украине зафиксировали 110 085 случаев коронавируса. За сутки количество больных возросло еще на 1 670 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 354 человек, за сутки — 36.

В то же время полностью выздоровели уже 54 277 пациентов, за сутки — еще 1 050 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область — 3 677 случаев;
  • Волынская область — 5 221 случай;
  • Днепропетровская область — 2 055 случаев;
  • Донецкая область — 1 256 случаев;
  • Житомирская область — 2 959 случаев;
  • Закарпатская область — 7 143 случая;
  • Запорожская область — 1 439 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 8 321 случай;
  • Кировоградская область — 771 случай;
  • г. Киев — 12 248 случаев;
  • Киевская область — 5 211 случаев;
  • Львовская область — 13 560 случаев;
  • Луганская область — 247 случаев;
  • Николаевская область — 1 023 случая;
  • Одесская область — 6 352 случая;
  • Полтавская область — 684 случая;
  • Ровенская область — 8 737 случаев;
  • Сумская область — 1 269 случаев;
  • Тернопольская область — 5 104 случая;
  • Харьковская область — 7 984 случая;
  • Херсонская область — 346 случаев;
  • Хмельницкая область — 2 062 случая;
  • Черновицкая область — 9 541 случай;
  • Черкасская область — 1 305 случаев;
  • Черниговская область — 1 570 случаев.

Города с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Киев — 21,53%;
  • Львов — 20,76%;
  • Ивано-Франковск — 19,98%;
  • Винница — 17,08%;
  • Ужгород — 16,83%.

коронавирус в украине

Коронавирус в Украине 25 августа

Статистика коронавируса в Украине 25 августа свидетельствует о 1 658 новых случаев. Всего заболело Covid-19 в Украине 108 415 человек.

За сутки умерло 25 украинцев, вылечилось 346 человек.

Фото: Dreamstime

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