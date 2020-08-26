По состоянию на 26 августа в Украине зафиксировали 110 085 случаев коронавируса. За сутки количество больных возросло еще на 1 670 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 354 человек, за сутки — 36.

В то же время полностью выздоровели уже 54 277 пациентов, за сутки — еще 1 050 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус обнаружен:

Винницкая область — 3 677 случаев;

Волынская область — 5 221 случай;

Днепропетровская область — 2 055 случаев;

Донецкая область — 1 256 случаев;

Житомирская область — 2 959 случаев;

Закарпатская область — 7 143 случая;

Запорожская область — 1 439 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 321 случай;

Кировоградская область — 771 случай;

г. Киев — 12 248 случаев;

Киевская область — 5 211 случаев;

Львовская область — 13 560 случаев;

Луганская область — 247 случаев;

Николаевская область — 1 023 случая;

Одесская область — 6 352 случая;

Полтавская область — 684 случая;

Ровенская область — 8 737 случаев;

Сумская область — 1 269 случаев;

Тернопольская область — 5 104 случая;

Харьковская область — 7 984 случая;

Херсонская область — 346 случаев;

Хмельницкая область — 2 062 случая;

Черновицкая область — 9 541 случай;

Черкасская область — 1 305 случаев;

Черниговская область — 1 570 случаев.

Города с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Киев — 21,53%;

Львов — 20,76%;

Ивано-Франковск — 19,98%;

Винница — 17,08%;

Ужгород — 16,83%.

Коронавирус в Украине 25 августа

Статистика коронавируса в Украине 25 августа свидетельствует о 1 658 новых случаев. Всего заболело Covid-19 в Украине 108 415 человек.

За сутки умерло 25 украинцев, вылечилось 346 человек.