Депутаты в Черновцах отменили часть запретов красной зоны карантина

Депутаты городского совета Черновцов отменили часть запретов красной зоны карантина. Они позволили работу общественного транспорта, рынков, торговых центров, кинотеатров, спорткомплексов, кафе, а также школ и детских садов.

Постановление поддержал 31 депутат, сообщили в горсовете.

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Работу заведений общественного питания разрешено при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 кв. м зала на одного человека.

В то же время запрещается:

работу развлекательных заведений;

работу игровых зон в пределах торговых центров;

проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Депутаты просят Министерство инфраструктуры не допустить отмену остановок поездов дальнего следования.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Черновцы, а также Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области, к красной зоне.

Кабмин продлил карантин

Карантин в Украине продлили до 1 ноября. Решение принял на заседании Кабмин 26 августа.

Также чиновники усилили ограничительные меры в тех регионах, в которых зеленый уровень эпидемиологической опасности.

Там запретили дискотеки, работу развлекательных заведений и ночных клубов.

Источник: Черновицкий горсовет