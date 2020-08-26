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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Компания Газкомтрейд вошла в рейтинг самых больших газовых импортеров Украины

Частная украинская компания Газкомтрейд импортировала 263 млн куб. м газа за первую половину 2020 года и вошла в топ-5 самых крупных газовых импортеров Украины. Об этом сообщил журналист Юрий Винничук на сайте Цензор.Нет.

В статье Кто продает газ Украине? 30 импортеров топлива опубликован рейтинг компаний. На первую пятерку крупнейших частных импортеров пришлось 70% всего поставленного газа из ЕС.

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— В январе-феврале 2020 года импортеры газа из Европы в Украину провели через таможню 3,74 млрд куб. м газа. К этому числу относятся нерастоможенный газ, который был поставлен в 2019 году и находился в подземных хранилищах Укртрансгаза, а также топливо поставленное в 2020 году, — говорится в публикации.

Как известно, без учета объема НАК Нафтогаза в 523 млн куб. м газа, частные импортеры обогнали государственную компанию по объемам поставок газа по реверсу, в том числе и по виртуальному. Они купили у европейцев 3,2 млрд куб. м газа.

Недавно Факты ICTV писали о том, что Нефтогаз опубликовал цены на газ без стоимости доставки.

Источник: ЦензорНЕТ

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