Лидеры ЕС должны назвать четкие условия вступления Украины в союз — Зеленский

Европейские лидеры должны четко сказать, что нужно сделать Украине, чтобы получить статус полноправного членства в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он убежден, что Украину должны пригласить в ЕС, а решать дальнейшую судьбу страны должны украинцы.

По словам президента, после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

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— Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас — и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую ​​страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина, — отметил он.

Владимир Зеленский также добавил, что не все члены ЕС хотят видеть Украину в союзе, но все же в целом Европейский Союз хочет, чтобы мы получили членство.

На это, в частности, указывает то, что страны Европы поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета.