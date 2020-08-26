Александр Шовковский идет на выборы в Киеве с командой Кличко

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко во время съезда представил обновленный состав политсилы.

В частности, к команде присоединился бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский.

Он не смог прийти на съезд партии из-за подготовки к матчам, но записал видеообращение, в котором поблагодарил Кличко предложение.

— Как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в столице и стране. Я достиг успеха в спорте, и настроен на успех в политике, — сказал Александр Шовковский.

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Кроме того, к обновленной команде присоединились сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, руководитель департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан и начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Местные выборы 2020 в Украине состоятся 25 октября. Стартует избирательная кампания 5 сентября.