Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения

В Киеве под зданием Кабинета министров Украины митингуют родители, которые требуют, чтобы власть не вводила в школах дистанционное обучение во время пандемии коронавируса.

Они просят снять все ограничения и не заставлять детей носить маски, и соблюдать дистанцию. Митинг немногочисленный.

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Под Кабмином митингуют против дистанционного обучения / 5 фотографий

Медосмотр для учителей

Учителям разрешили не проходить медицинский осмотр перед началом учебного года.

В этом году в период пандемии коронавируса они могут приступать к работе без медицинских справок о состоянии здоровья.

Также накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.

Тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.