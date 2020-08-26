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Факты / Украина / Общество

Под Кабмином митингуют против дистанционного обучения

В Киеве под зданием Кабинета министров Украины митингуют родители, которые требуют, чтобы власть не вводила в школах дистанционное обучение во время пандемии коронавируса.

Они просят снять все ограничения и не заставлять детей носить маски, и соблюдать дистанцию. Митинг немногочисленный.

Читайте: Что изменится в школах с 1 сентября 2020 и пойдут ли дети на уроки

  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
  • Митинг под Кабмином: родители против дистанционного обучения
Под Кабмином митингуют против дистанционного обучения / 5 фотографий

Медосмотр для учителей

Учителям разрешили не проходить медицинский осмотр перед началом учебного года.

В этом году в период пандемии коронавируса они могут приступать к работе без медицинских справок о состоянии здоровья.

Также накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.

Тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.

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