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Факты / Украина / Общество

Полиция задержала луганчанина, которого подозревают в поджоге авто Схем

Утром 26 августа Национальная полиция Украина задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов Схемы: коррупция в деталях — RFERL Радио Свобода.

У мужчины изъята одежда, в которой осуществлялся преступление, зажигательные шашки и другие доказательства правонарушения.

  • Поджог авто Схемы: полиция задержала подозреваемого
  • Поджог авто Схемы: полиция задержала подозреваемого
  • Поджог авто Схемы: полиция задержала подозреваемого
  • Поджог авто Схемы: полиция задержала подозреваемого
  • Поджог авто Схемы: полиция задержала подозреваемого
  • Поджог авто Схемы: полиция задержала подозреваемого
Полиция задержала луганчанина, которого подозревают в поджоге авто Схем / 3 фотографии

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Обыски продолжаются, полиция работает на месте происшествия.

Поджог авто Схем

Ночью 17 августа авто KIA Cerato, на котором передвигалась съемочная группа программы Схемы, подожгли.

Авто сгорело около дома водителя, который перевозил журналистов и операторов.

Поджог машины, которая восстановлению не подлежит, произошел около 1.00.

Источник: МВД

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