Польша может запретить авиарейсы из Украины

Со следующей недели Украина может попасть в список стран, откуда временно запрещены авиарейсы в Польшу. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Польша обновила список стран, откуда запретила полеты, в этот перечень вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает 50 инфицированных.

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В следующий раз список обновят 1 сентября, но дело в том, что Украина упомянута, как таковая, что предположительно попадет в красную зону.

Среди европейских стран, в нем также — Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Мальта, Монако, Румыния.

— Если сохранится тенденция к росту заболеваемости, список может быть расширен на эти страны, — говорится в сообщении МИД Польши.

Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 26 августа.

Источник: МЗС Польши