26 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине к 1 ноября. Также закрывают границы для иностранцев из-за Сovid-19 с 29 августа по 28 сентября.

Сегодня зафиксировали 110 085 случаев коронавируса. За сутки количество больных выросло на 1 670 человек.

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Количество больных превышает 5 тыс. в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 19 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Киеве

26 августа во столицы зафиксировали 95 случаев. Всего в столице 12 248 подтвержденных случаев коронавируса.

Наибольшее количество случаев заболевания Covid-19 обнаружили в Днепровском районе — 23.

Карантин в Украине

Кабмин продлил карантин до 1 ноября. Все из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине.

Иностранцы не смогут в сентябре заезжать в Украину. В то же время есть категории людей, которые смогут заехать в Украине — дипломаты, студенты, транзитные пассажиры и другие.

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зон.

В Тернополе в роддоме умерла гражданка Замбии, в которой обнаружили коронавирус.

Экс-прокурор Давид Сакварелидзе провел месяц в больнице из-за коронавируса. Из них две недели он был в реанимации.

Больную коронавирусом Юлию Тимошенко не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

ПЦР-тесты в Запорожье

Лабораторный центр Запорожья временно прекращает делать платные ПЦР-тесты на коронавирус. Все из-за регистрации большого количества новых случаев заболевания в регионе.

С начала пандемии в Запорожской области зафиксировали 1 439 случаев коронавируса.