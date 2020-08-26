Список канцелярии в школу: что нужно купить ребенку

Учебный год в Украине традиционно начнется 1 сентября. К началу нового учебного сезона 2020/2021 остается немного времени, поэтому уже стоит продумать, что нужно ребенку для школы.

Канцелярия для школы — неотъемлемая вещь и ее нужно много, поэтому решительно можно закупать некоторые принадлежности сразу оптом.

Факты ICTV подготовили список канцелярии для школы, чтобы вы точно ничего не забыли.

Для письма:

ручки для письма

цветные ручки

простые карандаши

цветные карандаши

корректор

резинка

точилка

резинка

линейка

пенал

Для рисования:

альбом для рисования

фломастеры

маркеры

краски (гуашь, акварель)

кисточки

палитра

баночка для воды

Читайте: Сколько стоит собрать ребенка к учебному году 2020: цены на одежду и канцелярия

Для уроков труда:

картон

цветная бумага

белая бумага

пластилин

клей (жидкий и клей-карандаш)

скотч

кисточка для клея

ножницы

Прочее:

дневник и обложка

тетради в клеточку на 18-24 листа

тетради в линию на 18-24 листа

тетради на 12 листов в клеточку и линейку

тетрадь на 48 листов

тетрадь для нот

обложки для тетрадей

обложки для учебников

папка для тетрадей

блокнот для заметок

Учебный год 2020/2021

По решению правительства, учебный процесс в Украине начнется 1 сентября, однако будет проходить дистанционно в тех регионах, которые будут попадать в красную зону карантина.

В общем, как заметил премьер-министр Денис Шмыгаль, 1 сентября в Украине начнется “нормальный” учебный год.