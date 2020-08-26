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Факты / Украина / Политика

Тимошенко в критическом состоянии, но ее не подключали к аппарату ИВЛ — нардеп

Больная коронавирусом Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат от фракции Батькивщина Вадим Ивченко.

Он отметил, что у Юлии Тимошеко держится высокая температура, поэтому врачи действуют согласно протоколу и действительно выполняют вентиляцию легких. Но делают это не с помощью аппарата ИВЛ, а используя другие препараты.

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Нардеп убежден, что лидер Батькивщины скоро преодолеет болезнь и вернется в команду партии.

Народный депутат Юлия Тимошенко заболела коронавирусом 23 августа. Тогда же стало известно, что Covid-19 также подтвердился у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина.

После этого появилась информация, что Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.

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